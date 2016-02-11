65 من أهالى الصعيد يقدمون بلاغا للنائب العام يتهم تيمور السبكى بسب نسائهم

تقدم عدد كبير من المحامين وكلاء عن 65 من أهالى الصعيد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، يتهمون فيه تيمور السبكى صاحب إحدى صفحات الفيس بوك تدعى "يوميات زوج مطحون"، بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة، والسب والقذف لنساء الصعيد والدلتا ورجالهم المغتربين، عبر إحدى الفضائيات، وذلك خلال الحوار الذى جمعهم.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1870 بلاغات النائب العام لسنة 2016، والمقدم من محمد كمال الدين، وعبد اللاه عباس، ومحمد على ضيف الله، وياسر عبد الحميد، وحسام الدين أحمد، وإسلام تمام، ومحمد عبد التواب، المحامين وكلاء عن 65 من أهالى الصعيد والدلتا، أنهم فوجئوا بخروج تيمور السبكى عبر إحدى الفضائيات وتحدثه عن نساء الصعيد اللائى يسافر أزواجهن إلى الخارج بأنهن يبحثن عن الخيانة، وأن أزواجهن هم السبب فى ذلك لتركهم فترة طويلة، وضرب مثل فى الصعيد بـ"هريدى" وهو الاسم الشائع، و"حماده" فى الدلتا، وأن أزواجهن على علم بتلك الخيانة وأنهم يسامحهن.

وأضاف البلاغ أن ما ذكره "السبكى" يعد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات، وهى التحريض على الفسق ونشر الرذيلة فى المجتمع ونشرها، فضلا عن معاقبته بجريمة السب والقذف المعاقب عليها بالقانون فى حق أهالى الصعيد والدلتا.

وأشار البلاغ إلى أن السبكى جاء بإحصائية تفيد بأن 30 % من النساء قابلين للانحراف، وأن 15 % خائنين بالفعل، وهذا يعتبر تدخلا فى عمل غير متخصص به، ويثير الشبهات حول النساء، ويطعن فى كرامة الرجال، وهو افتراء يصل إلى درجة المخطط الانتقامى من الصعيد وتفتيت المجتمع وتقسيمه.

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