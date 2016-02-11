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إخلاء سبيل طبيبين بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامهما بالنصب على المواطنين

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إخلاء سبيل طبيبين بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامهما بالنصب على المواطنين إخلاء سبيل طبيبين بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامهما بالنصب على المواطنين
قررت نيابة طلخا، اليوم الخميس، إخلاء سبيل اثنين من الأطباء بعد حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة نصب، حيث تقدم كل من"محمد ى ع" و"على ا ع" مقيمان بمركز نبروه بتحرير المحضر رقم 1446 لسنة 2016 جنح نبروة ضد كل من "كريم م ا" طبيب أسنان، و"محمد. ا. ا" طبيب أسنان، و"مازن ع خ" واتهامهم بالنصب.

وأكد الشاكيان فى أقوالهما أن المتهمين أوهموهما بالعمل فى تسوق إلكترونى (كيونت) ودفع مبلغ مالى مقابل بعض السلع لتسويقه، وبعد أربعة شهور اكتشفا أن كل المنتجات التى يتم تسويقها مرتفعة الثمن جدا، وأنهم قاموا بالنصب عليهما، وتم إلقاء القبض عليهم وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأثناء العرض للتجديد دفع ماجد الحنبلى المحامى عن المتهمين أمام النيابة العامة، بأنه تجارة وتحمل الربح والخسارة ولا توجد أى شبهة نصب، فقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه.
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