Ellie Goulding بتعاون جمالي مع M•A•C
الخميس 11-02-2016 15:19
Ellie Goulding، المغنية الشهيرة المفعمة بالنشاط والحيوية، تتعاون مع M•A•C وتضفي بروحها المرحة مزيداً من الحيوية والجرأة ليكون عملاً رائعاً وساحراً تماماً كموسيقاها. مجموعة Ellie المنسقة بعناية مستوحاة من ازدواجية الضوء والظلام الحاضرة بقوة في أعمالها الفنية، كما أنها تحاكي مظهريها الاستثنائيين: المظهر البسيط الطبيعي للنهار والمظهر الجذاب والساحر في المساء.
NIGHTS
Starry Eyed Eye Shadow كريمي متلألئ جدا (فروست(
You My Everything Eye Shadow بني دراقي متوسط (مت)
Hanging On Eye Shadow بني –خوخي كامد (ساتان)
Saddle Eye Shadow بني –برتقالي ذهبي (مت)
This Love Cream Colour Base لؤلؤي- برتقالي وردي
HALCYON DAYS
Root Cream Colour Base بني رمادي أحمر مع الشيمر
Tint Cream Colour Base بني دراقي ناعم مع الشيمر
Wished I Stayed Cream Colour Base لؤلؤي كريمي فاتح
Every Time You Go Cream Colour Base وردي دراقي كريمي
Medium Dark Blot Pressed Powder داكن متوسط
LUSTRE DROPS
BROW PENCIL
Strawberry Blonde رمادي داكن-بيج كامد ناعم
POWDER
BLUSH (DUO)
I’ll Hold My Breath دافئ متوسط
دراقي / برونزي و لؤلؤي وردي(مت/ساتان) (matte/satin)
LASH
20 رمش
30 رمش
BRUSH
فرشاة آيلاينر 209
فرشاة بودرة /بلاش 129
فرشاة المزج 217
PATENTPOLISH
LIP PENCIL
Innocent بيج طبيعي
Revved Up دراقي كريمي
LIPSTICK
Only You مرجاني متوسط كامد (كريمشين)
Without Your Love وري صفة البحر دافئ (كريمشين)
PLUSHGLASS
Explosion شيمر ذهبي خفيف دافئ:
Goodness Gracious دراقي وردي كريمي
FLUIDLINE
Blacktrack أسود
HAUTE & NAUGHTY
Haute & Naughty أسود جدا