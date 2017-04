Ellie Goulding بتعاون جمالي مع M•A•C

Ellie Goulding، المغنية الشهيرة المفعمة بالنشاط والحيوية، تتعاون مع M•A•C وتضفي بروحها المرحة مزيداً من الحيوية والجرأة ليكون عملاً رائعاً وساحراً تماماً كموسيقاها. مجموعة Ellie المنسقة بعناية مستوحاة من ازدواجية الضوء والظلام الحاضرة بقوة في أعمالها الفنية، كما أنها تحاكي مظهريها الاستثنائيين: المظهر البسيط الطبيعي للنهار والمظهر الجذاب والساحر في المساء.

NIGHTS

Starry Eyed Eye Shadow كريمي متلألئ جدا (فروست(

You My Everything Eye Shadow بني دراقي متوسط (مت)

Hanging On Eye Shadow بني –خوخي كامد (ساتان)

Saddle Eye Shadow بني –برتقالي ذهبي (مت)

This Love Cream Colour Base لؤلؤي- برتقالي وردي

HALCYON DAYS

Root Cream Colour Base بني رمادي أحمر مع الشيمر

Tint Cream Colour Base بني دراقي ناعم مع الشيمر

Wished I Stayed Cream Colour Base لؤلؤي كريمي فاتح

Every Time You Go Cream Colour Base وردي دراقي كريمي

Medium Dark Blot Pressed Powder داكن متوسط

LUSTRE DROPS

BROW PENCIL

Strawberry Blonde رمادي داكن-بيج كامد ناعم

POWDER

BLUSH (DUO)

I’ll Hold My Breath دافئ متوسط

دراقي / برونزي و لؤلؤي وردي(مت/ساتان) (matte/satin)

LASH

20 رمش

30 رمش

BRUSH

فرشاة آيلاينر 209

فرشاة بودرة /بلاش 129

فرشاة المزج 217

PATENTPOLISH

LIP PENCIL

Innocent بيج طبيعي

Revved Up دراقي كريمي

LIPSTICK

Only You مرجاني متوسط كامد (كريمشين)

Without Your Love وري صفة البحر دافئ (كريمشين)

PLUSHGLASS

Explosion شيمر ذهبي خفيف دافئ:

Goodness Gracious دراقي وردي كريمي

FLUIDLINE

Blacktrack أسود

HAUTE & NAUGHTY

Haute & Naughty أسود جدا