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الليلة..لأول مرة اسكتش درامي في برنامج” أنا مصر” على الفضائية المصرية

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الليلة..لأول مرة اسكتش درامي في برنامج” أنا مصر” على الفضائية المصرية الليلة..لأول مرة اسكتش درامي في برنامج” أنا مصر” على الفضائية المصرية

كتبت- إ نجي لطفي

يبدأ الإعلاميان محمد نشأت ونيفين الفقي حلقة الليلة من برنامج أنا على شاشة التلفزيون المصري في تمام العاشرة، بفقرة الترحيب بالجمهور، وعرض فقرات الحلقة.

وفي الفقرة الأولى يعرض محمد نشأت اسكتش درامي لأول مرة في برنامج أنا مصر، وبعد انتهاء الاسكتش يستضيف الإعلامي محمد نشأت صناعه الذي اشترك معهم في التمثيل ليتحاور معهم عن الفكرة التي تم تقديمها.

كما تستضيف الإعلامية نيفين الفقي في الفقرة الثانية من البرنامج صناع فيلم الهرم الرابع، والذي تم عرضه منذ 10 أيام، لتتحاور معهم حول فكرة الفيلم وهي قرصنة المواقع الإليكترونية، كما ستتناقش مع المنتج في قراره بالتبرع بجزء من ثمن تذاكر الفيلم إلى أحد المستشفيات والمتخصصة في علاج سرطان الثدي.

وفي الفقرة الأخيرة من البرنامج تستضيف نيفين الفقي، المطربة المغربية حكمت، والتي تقدم مجموعة من أروع أغانيها.

جدير بالذكر أن برنامج أنا مصر، يعرض على شاشتي الأولى والفضائية المصرية، في تمام الساعة الـ 10 حتى الـ 12 ما عدا حلقة الخميس والتي يمتد فيها الوقت حتى الساعة الـ 1،ويقدمه مجموعة من الإعلاميين هم شريف فؤاد، الشايب، ريهام السهلي، أماني الخياط، إيمان الحصري، محمد نشأت، نيفين الفقي، والفنانة داليا البحيري والتي تقدم حلقة الجمعة من كل إسبوع.

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