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إغلاق 3منشآت طبية خاصة مخالفة بملوي بالمنيا

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إغلاق 3منشآت طبية خاصة مخالفة بملوي بالمنيا إغلاق 3منشآت طبية خاصة مخالفة بملوي بالمنيا

اللواء طارق نصر، محافظ المنيا

وافق اللواء طارق نصر، محافظ المنيا على إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمدينة ملوي، لعدم الترخيص ولوجود مخالفات.

أوضح الدكتور ناجح طه مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، إنّه تم إغلاق معمل المختبر للتحاليل الطبية، فرع ملوي، وكذلك معمل التحاليل الطبية بمستشفي التقوى الخاصة بمدينة ملوي، وعيادة نساء وتوليد، لعدم الترخيص ولوجود مخالفات جسيمة، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية.

قال المحافظ إنه لن يتوان في اتخاذ قرار إغلاق أية منشأة طبية غير ملتزمة بالشروط الصحية القانونية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، كما أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، المعنية بسلامة و أمن وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

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