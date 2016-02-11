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كاتب صحفي: المجتمع الدولي لديه مصلحة في استمرار الحرب السورية

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كاتب صحفي: المجتمع الدولي لديه مصلحة في استمرار الحرب السورية كاتب صحفي: المجتمع الدولي لديه مصلحة في استمرار الحرب السورية


> قال الكاتب الصحفي، محمد أمين، إن المجتمع الدولى لديه مصلحة في استمرار الاضطرابات في سوريا، وأنه يرغب في أن تظل تلك البقعة من الأراضي العربية في حالة التهاب مستمر وتصدّر الأزمات للمناطق المحيطة بها.

وأضاف أمين خلال لقاء له في برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد”، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن ما يحدث حاليا لا يهدف إيجاد حل للأزمة السورية، وأن الدول الكبرى تسعي عبر تلك التحركات لتجد مكانا لها في تلك المناطق لتدير به المنطقة عبر هذا المسرح.

وعن العلاقات الروسية التركية، استبعد أمين احتمالية نشوب صدام كامل بين الدولتين، إلا أنه ألمح إلى أمكانية حدوث مناوشات بينهما، خاصة أن موسكو مازالت تبحث عن ردا لإسقاط أنقرة لطائراتها من طراز “سوخوي” قبل شهرين.

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