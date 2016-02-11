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صرف 4 ضباط من النيابة عقب سماع أقوالهم فى واقعة الاعتداء على أطباء المطرية

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صرف 4 ضباط من النيابة عقب سماع أقوالهم فى واقعة الاعتداء على أطباء المطرية صرف 4 ضباط من النيابة عقب سماع أقوالهم فى واقعة الاعتداء على أطباء المطرية
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، بصرف 4 ضباط بينهم رئيس العمليات يوم الواقعة المعروفة بـ"اعتداء الأمناء على أطباء مستشفى المطرية"، عقب الاستماع لأقوالهم حول الواقعة، كما تسلمت الدفاتر الخاصة بالقسم يوم الواقعة، وقامت بنسخها وإعادتها إلى القسم مرة أخرى.

وكشف رئيس العمليات خلال تحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة رقم 2073 لسنة 2016 جنح المطرية، أنه لم يكن متواجدا فى القسم يوم الواقعة، ولم يكن مع مجموعة أمناء الشرطة، وأنه كان موجوداَ فى منزله.

وأضاف رئيس العمليات، أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالواقعة، ولم يصدر تعليماته بالذهاب إلى مستشفى المطرية.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن النيابة العامة ستصدر خلال ساعات قرارا بحبس 4 أمناء شرطة متورطين فى واقعة الاعتداء على الأطباء، وستأمر بإخلاء سبيل الخمسة الآخرين بضمان عملهم.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، أمرت أمس بحجز 9 أمناء شرطة على ذمة التحريات، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على أطباء مستشفى المطرية.

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