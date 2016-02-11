ضبط عاطل متهم بسرقة حافظة نقود سائق بالقليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط عاطل متهم بمغافلة سائق وسيدة وقام بسرقة حافظة نقوده، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة.

وأكدت تحريات العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، ورود بلاغ من المدعو عصام عبد الله محمد 30 سنة سائق ومقيم بالمنصورة، وأنه حال تعطل السيارة قيادته رقم 4318 د.ب.ع بالطريق الزراعى، وبصحبته زوجة مالك السيارة المدعوة سمر فؤاد 57 سنة ومقيمة بذات العنوان فوجئ بشخصين مجهولان طلبا منه المساعدة فى إصلاح العطل، وقاما بمغافلته وسرقة حافظة نقوده وكذا حقيبة يد مرافقته وبداخلها متعلقاتها الشخصية، من داخل السيارة وفروا هاربين.

توصلت الجهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "محمد.م.ع" وشهرته "وحيد الرهتونى" 34 سنة عاطل ومقيم عرب العراقى – دائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وأقر بارتكابه الواقعة منفردًا ولم يكن بصحبته أحد، وأضاف بقيامه ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها للمدعو "محمد .س" 27سنة عاطل ومقيم الخرقانية – دائرة مركز القناطر الخيرية، مقابل مبلغ 500 جنيه وقطعة من مخدر الحشيش، وأن الأخير على علم أن الهاتف من متحصلات سرقة.

وباستهداف العميل أمكن ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهم المضبوط أقر بصحتها وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى المدعو "جمال .ق" 60 سنة فلاح ومقيم أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

تم التحفظ على المتهم مرتكب الواقعة والعميل والهاتف المحمول، وجارٍ تطوير مناقشتهما للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، تحرر المحضر رقم 2176 جنح مركز قليوب لسنة 2016م.

>