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رفع جلسة محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا" للاستراحة

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رفع جلسة محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا" للاستراحة رفع جلسة محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا" للاستراحة
رفعت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، للاستراحة، ومواصلة سماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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