ضبط 5 أفراد كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بالدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد، تخصص بالتجارة فى المواد المخدرة وترويجها فى الأسواق بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مديرة أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم ثانى المنصورة، يفيد بالقبض على "أحمد.ع" عاطل، مقيم مساكن النفق طلخا، و"يوسف.م" و"سعد.أ" طالب، مقيمان مساكن المحمودية المجزر الآلى، و"رشاد.و" عامل مقيم بحى الحسنية بمدينة المنصورة، و"أحمد.ع" مقيم ميت حدر.

وعثرت قوات الأمن بحوزة المقبوض عليه الأول، على حقيبة لاب توب بداخلها 6 طرب حشيش، داخل جراب من القماش، وكذا قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، و6 أشرطة سومادريل، و5 أشرطة ترامادول، كما ضبط بحوزته بندقية خرطوش داخل جراب من القماش وبها 3 طلقات، و7800 جنيه، وعملات ورقية مختلفة.

وعثر بحوزة المتهم الثانى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و8 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى 200 جنيه، وعملات ورقية مختلفة، وعثر بحوزة المتهم الثالث على 4 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، و4 أشرطة ترامادول 225 ومبلغ 150جنيها، وهاتف محمول، وتم القبض على المتهم الرابع بحوزته 3 أشرطة سومادريل وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ومبلغ 105 جنيهات، وعملات ورقية مختلفة، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بملكيتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم غير المشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1864/36 جنايات قسم ثان المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.