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دفاع 9 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا: تحريات الأمن خالية من الجدية

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دفاع 9 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا: تحريات الأمن خالية من الجدية دفاع 9 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا: تحريات الأمن خالية من الجدية
تستأنف الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، وذلك بعد أخذ الاستراحة.

وواصل دفاع المتهمين رقم "3 و9 و34 و35 و61 و62 و66 و75 و101" بعد الاستراحة، واستكمل شرح دفوعه القانونية، مؤكدًا الدفع الرابع فيما يتعلق ببطلان تحريات الأمن الوطنى التى لم تكن مطروحة على بساط البحث ولم يتوفر فيها مقاومات البحث وعلل ذلك باستجواب الضابط مجرى التحريات بمحضر التحقيقات.

وقال دفاع المتهمين إن التحريات خالية من عناصر الجدية والكفاية وهى مجرد ترديد لما جاء بمحضر الضبط وأضاف أن هناك عدم موضوعية فى التحريات وأشار إلى أن مجريها أجرى تحرياته بعقلية انتقامية وليست حيادية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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