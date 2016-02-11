وداعا للإحراج.. أول جهاز لتحليل السائل المنوى فى المنزل

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن ظهور أول جهاز فى العالم لتحليل السائل المنوى وتحديد عدد وجودة الحيوانات المنوية داخل المنزل، ما يغنى الكثير من الرجال عن التعرض للإحراج بسبب اضطرارهم لإجراء هذا الاختبار فى المعمل.

وعن طريقة عمل الجهاز، أوضح التقرير أن الشخص يقوم بتجميع السائل المنوى الخاص به فى كوب صغير مرفق مع الجهاز، وينتظر نصف ساعة قبل أن يمزج ويحرك العينة باستخدام سرنجة صغيرة 10 مرات على الأقل، ثم يسحب نصف ميلى من الكوب ويضعها فى المكان المخصص لها بالجهاز الذى يعرف باسم "SwimCount"، وبعد ذلك يضغط على زر التشغيل "slider".

وبعد نصف ساعة فقط تظهر نتيجة التحليل، حيث يتغير لون مؤشر بالجهاز وفقاً لأعداد الحيوانات المنوية جيدة الحركة، فيصبح اللون بنفسجيا إذا كانت الحيوانات المنوية فى المعدل الطبيعى حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية WHO، وهو من 5 إلى 20 مليون حيوان منوى يتمتع بحركة جيدة فى الميلى لتر الواحد، وكلما زادت شدة اللون، كان عدد الحيوانات المنوية السليمة والقادرة على الإخصاب أكثر.

والمثير أن هذه الجهاز سعره 40 جنيها إسترلينيا فقط، وطوره فريق من العلماء الدنماركيين، ومتاح للبيع حاليا فى بريطانيا.

>وأوضح التقرير المزيد من التفاصيل للمتخصصين عن كيفية قياس حساب الجهاز لعدد الحيوانات المنوية، حيث أشار إلى أن الجهاز يحوى داخله غرفتين صغيرتين، الأولى التى يتم وضع العينة بها، والثانية التى تتحرك إليها الحيوانات المنوية السليمة، وبعد مرور نصف ساعة، تتحرك إلى الغرفة الثانية الحيوانات المنوية السليمة التى تتمتع بحركة جيدة فقط، ويتم تلوينها بصبغة بنفسجية، ليعطى الجهاز لونا تتناسب شدته طرديا مع عدد الحيوانات المنوية.