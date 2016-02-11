كواليس أولى حلقات “من أمريكا” للإعلامية “جيهان منصور” على “النهار”

كتبت – إ نجي لطفي

تنطلق يوم الجمعة المقبل أولى حلقات برنامج “من أمريكا”، والذى تقدمه الإعلامية “جيهان منصور”، على فضائية “النهار اليوم”، السابعة مساءً بتوقيت مصر، 12 ظهراً بتوقيت واشنطن.

تستضيف الإعلامية جيهان منصور، كبير خبراء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في واشنطن إيريك تريجر، في تحليل شامل حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية نيو هامشير، حيث فاز السيناتور برني ساتدرز على هيلاري كلينتون في الحزب الديمقراطي وفاز المليونير دونالد ترامب على منافسيه من الحزب الجمهوري.

وتتناول جيهان منصور بالتحليل مع ( تريجر) نتائج هذه الانتخابات وتوقعاته للولايات القادمة عن الحزبين وتأثير ذلك على سياسات أمريكا في الشرق الأوسط.

كما تغطي الحلقة نهائي كرة القدم الأمريكية وحفل الختام الذي شاركت فيه كل من المغنية العالمية (بيونسيه) و(ليدي جاجا) واستعراضات شيقة في تقرير عن الحفل الختامي.

كما تستضيف عازف العود المصري المقيم في واشنطن، رامي عدلي، تلميذ مدرسة العود للفنان العراقي الكبير نصير شمه، رامي أقام عدة حفلات في أمريكا وحازت إعجاب الملايين من الأمريكيين فضلاً عن أنه شارك في إعداد الموسيقى التصويرية لفيلم ( يوم الحرب) الأمريكي ونال عدة جوائز.

يذاع البرنامج كل جمعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.