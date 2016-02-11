تقرير في الجول – ماذا ينتظر الأهلي من اجتماع زيزو ومحمود طاهر

يجتمع اليوم الخميس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للفريق ورئيس قطاع الكرة بشأن مستقبله كمدرب للشياطين الحمر.

زيزو يتولى مهام المدير الفني بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى بورتو البرتغالي إلا أن عبد العزيز عبد الشافي نجح في الفوز بأربع مباريات من أصل 4 محققا العلامة الكاملة.

وعلم FilGoal.com أن محمود طاهر يرى أن عبد العزيز عبد الشافي لديه مهام أكبر من المدير الفني وهو الإشراف على قطاع الكرة بأكمله وهو ما يجب أن يتفرغ له.

في الوقت الذي تفضل فيه إدارة الأهلي استمرار زيزو حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي لا تنوي في تثبيته حتى نهاية الموسم

الأهلي خلال الفترة المقبلة سيسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق لكن نظرا لكون زيزو يقود الفريق بشكل جيد فإن الإدارة لا تبدو متعجلة في اختيار المدرب الجديد.

الاهلي يتصدر بطولة الدوري برصيد 38 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.