شباك إكرامي وتألق الحضري وإقصاء المدربين أبرز حقائق الدور الأول من الدوري المصري

149 مباراة أقيمت حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز الذي يحلق الأهلي في صدارته بفارق 7 نقاط عن غريمه اللدود الزمالك حامل اللقب.

4 مباريات ستلعب لاحقا تم تأجيلها من الدور الأول الذي شهد العديد من الحقائق المثيرة يستعرض FilGoal.com أبرزها.

9

متى كان آخر موسم انتهى فيه الدور الأول والفارق بين المتصدر والوصيف 7 نقاط على الأقل؟

الإجابة، من 9 سنوات، كان الفارق 9 نقاط موسم 2006-2007 بين الأهلي المتصدر (41 نقطة) والإسماعيلي الوصيف (32) وكان الزمالك في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

6

ربما لا توجد ظاهرة في الدوري المصري أكثر جدلا من إقالة المدربين، ثلثا أندية المسابقة غيرت قائديها.

6 فرق فقط مستمرة مع الجهاز الفني الذي بدأت به الموسم هي مصر للمقاصة (إيهاب جلال) والداخلية (علاء عبد العال) والمصري (حسام حسن) وأسوان (عماد النحاس) والإنتاج الحربي (شوقي غريب) وطلائع الجيش (طارق يحيى).

2

هو الأكبر من بين لاعبي المسابقة لكنه يستمر في الإبهار والتألق رغم بلوغه 43 سنة.

عصام الحضري هو الحارس الوحيد في الدوري الذي تصدى لركلتي جزاء حتى اللحظة (الأكثر)، الأولى كانت ضد أسوان والثانية ضد الاتحاد السكندري.

10

حارس أخر قدم مردودا جيدا حتى الآن هو الأكثر حفاظا على نظافة شباكه مقارنة بعدد الدقائق التي لعبها، إنه حامي عرين الأهلي شريف إكرامي.

نجل "وحش إفريقيا" حافظ على نظافة شباكه 10 مرات من 15 مباراة لعبها.

محمد الشناوي حارس بتروجيت حافظ أيضا على نظافة شباكه 10 مباريات لكنه لعب كل لقاءات النادي البترولي الـ17 في الدور الأول.