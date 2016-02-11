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استشارى أطفال: 1 من كل 100 ألف طفل مصرى غير معروف هويته الجنسية

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استشارى أطفال: 1 من كل 100 ألف طفل مصرى غير معروف هويته الجنسية استشارى أطفال: 1 من كل 100 ألف طفل مصرى غير معروف هويته الجنسية
نتائج جديدة وخطيرة يفجرها الدكتور سامح عبد الحى، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة والمبتسرين، ورئيس وحدة جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، حيث أكد أن نحو طفل من كل 100 ألف طفل فى يولد "مخنثا" وغير معروف هويته الجنسية.

وأشار رئيس وحدة جراحة الأطفال إلى أن إصابة الأم بالحصبة الألمانى أثناء الحمل قد يرفع فرص إصابة الجنين بالتشوهات، ومنها عيوب خلقية فى القلب والمخ والأطراف.

وأضاف الدكتور سامح أن نحو 1 من كل 500 طفل فى مصر يعانى من عيب خلقى يسمى "الشفة الأرنبية"، لافتاً إلى أن هذه النسبة عالية للغاية ومن أبرز أسبابها زواج الأقارب والذى يصفه الدكتور بأنه كارثة تهدد الأجنة والأطفال، وترفع فرص إصابتهم بالعيوب الخلقية ومنها الخصية المعلقة للذكور.

وجاءت تصريحات الدكتور سامح عبد الحى، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة والمبتسرين، ورئيس وحدة جراحة الأطفال بجامعة عين شمس، على هامش مشاركته فى اليوم الثانى للمؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الجديد فى طب الأطفال حديثى الولادة".


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