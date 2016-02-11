الداخلية السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق عراقى قتل إماراتيا بحفر الباطن

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس حكم الاعدام بحق عراقى قتل إماراتيا بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أن وسام عبدالرضا حسن المحسناوى – عراقى الجنسية – أقدم على قتل محمد بن مبارك بن سعيد العامرى – إماراتى الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، مما أدى إلى وفاته وسرقة سيارته، مشيرة إلى أن تم ضبط الجانى وإحالته إلى المحاكمة وصدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعا.

>