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وزير الدفاع التونسى: الديمقراطية لا تبنى بالدستور فقط

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وزير الدفاع التونسى: الديمقراطية لا تبنى بالدستور فقط وزير الدفاع التونسى: الديمقراطية لا تبنى بالدستور فقط

أكد وزير الدفاع الوطنى التونسى فرحات الحرشانى أن المسار الديمقراطى لم ينته بعد رغم إحراز تونس تقدّما فى تكريس المبادئ الديمقراطية.

ونقلت إذاعة موزاييك عن الحرشانى قوله خلال مشاركته فى ندوة حول "دستور "2014 اليوم الخميس إن الدستور نص نظرى يحدد الحياة العامة للنظام السياسي، مؤكدا أن "الديمقراطية لا تبنى فقط بالدستور الذى هو شرط هام ولكنه ليس أساسى وكافى لإرساء الحريات والحقوق".

وأضاف أنّ إرساء الديمقراطية فى حاجة إلى حياة سياسية وبرلمانية ومكونات مجتمع مدنى حقيقية تحترم الدستور وتمكّن من تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث وتضمن حماية الحقوق والحريات.

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