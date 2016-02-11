دراسة مفاجئة: تناول عين الجمل يوميا يعادل تأثير الرجيم ويخفض الكولسترول

نتائج مبشرة توصلت إليها دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، كشفت عن أحدى الوسائل الطبيعية للتخلص من الوزن الزائد وخفض مستويات الكولسترول فى الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول حفنة من مكسرات عين الجمل يوميا تساهم فى التخلص من الوزن الزائد وخفض مستويات الكولسترول بالدم، وذلك حسبما أظهرت النتائج التى أجريت 245 سيدة، تتراوح أعمارهن بين 22 و72 عاما حيث فقدن 8% من وزنهن خلال 6 أشهر بعد تناول كل منهن حفنة يوميا من عين الجمل، كما تحسنت مؤشرات الكولسترول لديهن.

والمثير أن الباحثين أكدوا على أن تناول عين الجمل يوميا له فوائد مثيرة للغاية فى خفض الوزن الزائد، لا تقل عن نتائج إتباع حمية غذائية قليلة الدهون، لافتين إلى أن النتائج كانت مدهشة، خاصة أن عين الجمل من الأكلات الغنية بالسعرات الحرارية.

نشرت هذه النتائج فى المجلة الطبية "Journal of the American Heart Association" خلال شهر فبراير، كما نشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.