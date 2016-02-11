تحويل 8 مصابين بحادث الطريق الدولى بإدكو إلى مستشفى الإسكندرية

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة نقل 8 أشخاص من المصابين فى حادث تصادم وقع على الطريق الدولى الساحلى إلى مستشفى الإسكندرية الجامعى.

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى على الطريق الدولى الساحلى أمام مدينة إدكو.

والوفيات هم حسن أحمد عبد الفتاح وربيع عبد الصمد عبد السلام مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، وميرفت على حمزة ومحمد محمد أحمد مقيمون بالقاهرة، وحسام محمد مصطفى مقيم محافظة الإسكندرية، كما أصيب 10 أشخاص هم المستشار محمد إبراهيم عواد ومحمد قطب السعيد وملك أحمد رمضان ومنال رشيد أبو مصطفى وزينب أحمد عبد الرحيم وعز الدين محمد بسيونى وعبير محمد الريس وفاتن محمد عبده ومحمد إبراهيم العوام وأحمد رضا النجار.