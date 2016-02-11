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اعتصام عشرات المحامين بمحكمة مطروح الابتدائية احتجاجا على تعنت النيابة معهم

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اعتصام عشرات المحامين بمحكمة مطروح الابتدائية احتجاجا على تعنت النيابة معهم اعتصام عشرات المحامين بمحكمة مطروح الابتدائية احتجاجا على تعنت النيابة معهم
دخل عشرات المحامين بمحافظة مطروح، منذ قليل، فى اعتصام مفتوح بمقر محكمة مطروح الابتدائية، احتجاجًا على تعنت النيابة العامة معهم فى التعامل، والانحياز لموظفى المحكمة على حساب المحامين فى معظم التعاملات.

جاء ذلك عقب خلاف حدث بين المحامى حاتم القاضى مع أحد الموظفين، وبالعرض على وكيل النيابة طلب من أمين شرطة التحفظ على المحامى وبطاقته الشخصية للتحقيق معه.

ويجتمع حاليًا عشرات المحامين أمام غرفتهم بمقر المحكمة، لاستعراض الشكاوى وحالات التعنت التى تقع من النيابة العامة ومن بعض الموظفين فى التعامل مع المحامين، للخروج بموقف موحد يجمع عليه المحامين حول مطالبهم من وراء اعتصامهم.

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