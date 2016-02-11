نيابة الشرقية تستعلم عن المتسبب فى خروج حالة حرجة من مستشفى الجامعة ووفاتها

قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، برئاسة محمد التونسى مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، الاستعلام من مستشفى الزقازيق الجامعى. عن المتسبب فى خروج الشاب المصاب بعد تعدى والده عليه بقطعة حديدية، لرفضه زواجه من أخرى بعد وفاة زوجته، وذلك بعد 35 يوما من حجز الشاب بالمستشفى، لتلقى العلاج، وبعد ساعات من خروجه من المستشفى ووصوله منزله توفى فى الحال .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق، يفيد بلاغا بوصول "السيد محمد ح أ ع" 17 سنة عامل إلى مستشفى مشتول العام، مصابا بكسر فى عظام الجمجمة وحالته سيئة للغاية ولا يمكن استجوابه. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 313 لسنة 2016 جنح مشتول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمشتول السوق التى بأشرها محمد أبو العلا وكيل أول النيابة ، برئاسة محمد التونسى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أثناء نوم المجنى عليه بغرفه نومه بمنزل أنهال عليه والده بآلة حديدية وضربه بيه، وخرج من المنزل مسرعا ليمارس عمله، خشية من افتضاح أمره .

وكشفت التحقيقات أن والدة الأب شاهدته أثناء خروجه من المنزل مسرعا، وأخبرت حفيدها "بدر " 25 سنة بأن والده هو الذى ضرب شقيقه الأصغر "السيد" على رأسه أثناء نومه، فذهب "بدر" إلى مركز شرطة مشتول السوق وأخطر مباحث المركز بالواقعة واتهم والده بإصابة شقيقه .

وأضافات التحقيقات أن الأب زوجته متوفية من فترة ويريد أن يتزوج ولديه شابين فقط هما "بدر" و"السيد" وجدتهما من الأب هى التى تقوم على رعاية أمورها ، وأن الشابين عارضا زواج الأب بشدة وخاصة سيد، فقام الأب بضربه أثناء نومه لكى يتخلص منه ويتزوج. وتم ضبط الأب الذى اعترف بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة التى قررت حبسه .

>ومساء أمس توفى الشاب بعد 35 يوما من حجزه بمستشفى الزقازيق الجامعى، وذلك بعد ساعات من خروجه من مستشفى الجامعة ووصوله منزله .