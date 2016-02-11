البرلمان يدعو نوابه رسميًا للاستماع لبيان الرئيس الساعة العاشرة صباح السبت

وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسالة إلى أعضاء المجلس لدعوتهم للاستماع لبيان رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول يوم السبت القادم.>تنويه هام>من السيد الاستاذ الدكتور رئيس المجلس

أود أن أنوه لحضراتكم أنه قد صدر اليوم قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٨١) لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للاجتماع للاستماع إلى بيان السيد رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1437 هجرية، الموافق 13 من فبراير سنة 2016 ميلادية.

وسوف يتم فتح القاعة والسماح بالدخول ابتداء من الساعة السابعة صباحاً، لنكون جميعاً فى شرف استقبال السيد الرئيس، ويرجى من الجميع ترك التليفون المحمول بالسيارات الخاصة بكم أو تسليمه على الباب الخارجى، مع الإحاطة أنه لن يسمح بدخول السيارات سوى سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة فقط لتوصيلهم ثم الخروج مرة أخرى، وأنه سيكون متاحاً لجميع السادة الأعضاء ركن سياراتهم بجراج التحرير.

وسوف ترفع الجلسة مباشرة بعد انتهاء السيد الرئيس من إلقاء بيانه ومغادرته القاعة، وستعقد الجلسة القادمة الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 21 فبراير سنة 2016.



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