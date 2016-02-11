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رابطة المرأة الوطنية بقنا تدين تصريحات السبكى

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رابطة المرأة الوطنية بقنا تدين تصريحات السبكى رابطة المرأة الوطنية بقنا تدين تصريحات السبكى
أدانت رابطة المرأة الوطنية بقنا اليوم، تصريحات المنتج السينمائي تيمور السبكي الأخيرة التي أحدثت حالة غضب وسخط كبيرة داخل محافظات صعيد .

وأكد بيان لرابطة المرأة الوطنية أن كرامة المرأة الصعيدية خط أحمر، وأن مثل هذه التصريحات تشوه صورتها والتى طالما حافظت عليها وعلى عادات وتقاليد المجتمع الصعيدى وضربت المثل الحقيقى فى إحترامها لبيئتها الصعيدية ولأهلها لما يمثل الصعيد من عمق تاريخى وقدوة فى الحفاظ على العادات والتقاليد على مر السنيين، مؤكدات فى البيان ان مثل هذه التصريحات مثل الجرثومة التى تسعي لنشر الرذائل.

وطالبت عضوات الرابطة بتضامن كل الجهات المسئولة معهن عن الحصول على حقهن من مروج هذه التصريحات لإعادة الحق لنساء الصعيد بعد ان ضربهن بهذه التصريحات ومطالبات باعتذار رسمى عن هذه التصريحات التى أطلقها عبر احد البرامج ، مؤكدات أنهن سيتواصلن مع الجمعيات النسائية بجميع محافظات الصعيد تمهيداً لتقديم بلاغ رسمى للنائب العام لأخذ حقهن بالقانون ضد هذه التصريحات الغير مسئوله.

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مصر 365

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