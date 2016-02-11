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الإذاعة المصرية تشارك الاحتفال باليوم العالمي للراديو‎

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الإذاعة المصرية تشارك الاحتفال باليوم العالمي للراديو‎ الإذاعة المصرية تشارك الاحتفال باليوم العالمي للراديو‎

ماسبيرو

تُشارك الإذاعة المصرية، العالم في الاحتفال باليوم العالمي للراديو، الذي يوافق السبت المقبل.

وصرحت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، بأن جميع الشبكات والخدمات الإذاعية سوف تحتفل بالمناسبة من خلال مجموعة من البرامج والفترات، التي تبرز مشاعر الاحتفال هذا العام.

وأضافت “مبروك”، أنه الاحتفال يأتي ضمن دور الراديو في مواجهة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تطويع البرامج ذات الصلة بالموضوع، ومنها:” البرامج المتخصصة في المرور، والفترات المفتوحة، وكذا البرامج الدينية، وبرامج الأسرة”.

ومن المقرر أن يتولى مقدمو البرامج والفترات مع ضيوفهم تقديم الثقافة والمعلومات، والإرشادات التي يجب اتباعها عند وقوع الأزمات والكوارث، وكيفية إدارة الأزمة لتقليل الخسائر، فضلًا عن تنظيم الإيجابيات.

كما ستتناول البرامج الدينية الموضوع لبيان المنهج الديني في مواجهة الإنسان للأزمات والكوارث، وكيف كان الرسول “صلى الله عليه وسلم”، يواجه الأزمات التي مرت به في سبيل نشر لثقافة الدعوة الإسلامية، أما البرامج العلمية فسوف تتناول أحدث الإصدارات التي تتناول موضوع مواجهة الأزمات والكوارث.

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