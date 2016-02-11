الداخلية السعودية تنفذ «اعدام» بحق عراقي قتل إماراتيًا بحفر الباطن

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق “عراقي”، لاتهامه بقتل إماراتي بمحافظة حفر الباطن الكائنة بالمنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “وسام عبدالرضا حسن المحسناوي”، “عراقي الجنسية”، أقدم على قتل “محمد بن مبارك بن سعيد العامري”، “إماراتي الجنسية”، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، مما أدى إلى وفاته وسرقة سيارته.

وأضاف أن صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، والمحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.