نبيه الوحش يطالب النائب العام بتجريم إيناس الدغيدي وبإرسال ابنتها إلى غرفته

القاهرة_مروة عبد الفضيل

بعد تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيراً لجرأتها، شنّ المحامي المصري نبيه الوحش هجوماً على المخرجة إيناس الدغيدي، في لقاء تلفزيوني قال فيه إنّ إيناس تخطّت كل الحدود الأخلاقية وإنّه يجب عدم السكوت عنها، وأضاف "العيب لا يقع عليها بل على المؤسسات الدينية والقانونية التي تغض النظر عنها.".

وأشار أن لإيناس سوابق في مثل هذه التصريحات "لذا لم نعد ندهش حين نسمعها ".

كما أشار إلى أنه سبق وقال في حوار له "طالما أنّ إيناس تبيح الجنس بهذا الشكل أرسلوها هي وإبنتها إلى غرفة نومي".

وطالب الوحش النائب العام بالتحرّك ضد إيناس لأن جريمتها كاملة ألا وهي التحريض على الفسق والفجور وبث الرذيلة، وطالب الوحش أيضاً بضرورة تدخّل الأزهر.

وكشف الوحش أن إيناس رغم أنها مسلمة، فقد كان زوجها ووالد إبنتها قبطياً واتهمها بتحدّي كل الأعراف.

وكانت إيناس الدغيدي قد أطلت مؤخراً في مقابلة تلفزيونية، وطالبت بعدم حجب المواقع الاباحية، كما طالبت بترخيص بيوت الدعارة، وقالت إنها قامت بتصوير أفلام بورنو في برومو الحلقة الذي علق المحامي عليه وليس على ما جاء في سياق الحلقة نفسها.