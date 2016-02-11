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زوج Jennifer Aniston يخطط لقضاء يوم الحب بالبيجاما

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الخميس 11-02-2016 15:20

 

تحدث Justin Theroux زوج النجمة Jennifer Aniston لموقع E، عن خططه ليوم الحب. كان ذلك خلال العرض الأوّل لفيلمه Zoolander 2 في مدينة نيويورك، وقال إنّه على كلّ حبيبين رعاية بعضهما البعض، ليس فقط في يوم الحب، بل في كلّ يوم. وأضاف قائلا:

" لقد ألغينا أنا و Jennifer خطتنا للعشاء خارجاً لأنني أشعر بالتعب من كثرة الأسفار في المدة الأخيرة، وأعتقد أننا سنرتدي البيجاما ونبقى في المنزل لنشاهد الأفلام معاً".

 

واعترف الممثل والكاتب الهوليوودي أنّه أهمل زوجته أخيراً بسبب انشغالاته وأسفاره في أنحاء العالم، لحضور عروض فيلمه، لكنه كان يراها بين الحين والآخر بين أوروبا وأمريكا، وها هي قد لحقت به إلى نيويورك لتدعمه في العرض الأوّل لفيلمه، واصفاً إياها بالمتفهمة واللطيفة جدّاً. 

 

وفي الوقت نفسه، كشف Justin Theroux أنّه لم يتوانَ عن التسوّق بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، استعدادا لعيد ميلاد زوجته الذي سيحلّ في 11 الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من يوم الحب. أما مفاجأة Theroux لزوجته وللموجودين في حفل عرض الفيلم، فكانت ظهوره بزيّ مرعب وغريب اعتلى به منصة عرض الأزياء الذي رافق عرض الفيلم، حيث تعذّر على الجميع التعرّف إليه.

 

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