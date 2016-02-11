لهذه الأسباب انسحب قصي خولي من مسلسل غادة عبد الرازق

علمت " سيدتي نت " أن النجم السوري قصي خولي اعتذر عن المشاركة في بطولة المسلسل المصري " الخانكة " إلى جانب النجمة المصرية غادة عبد الرازق، رغم أنّ المنتجة مها سليم وافقت على دفع مبلغ يقدر بحوالي 175 ألف دولار أميركي كأجر للنجم السوري لقاء مشاركته غادة ببطولة المسلسل، وإصرار غادة عليه بسبب ما يحظى به من شهرة.

وعلمت " سيدتي نت " أن النجم السوري اعتذر عن المشاركة في بطولة العمل بسبب ضغط الوقت الذي يعيشه في تصوير المسلسل العربي المشترك " جريمة شغف " للكاتبة نور شيشكلي والمخرج وليد ناصيف، والذي يجمعه بعدد من نجمات سوريا ومصر ولبنان ومنهم أمل عرفة ونادين الراسي و نظلي الرواس .

من جهة أخرى التحق قصي بالنجوم المشاركين في برنامج "إقرأ" التثقيفي الذي تعده قناة mbc بمشاركة نجوم في الوطن العربي ومنهم كاظم الساهر، وهو برنامج يعنى بتشجيع القراءة في الوطن العربي، وسيتم تصوير حلقة خاصة لكل من قصي ويسرا في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن تم تسجيل حلقات أخرى مع نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي ومنهم كاظم الساهر وعميد كلية الإعلام في دبي علي جابر .