زينة تفرّج عن أحب الصور إلى قلبها وتصدر جوازي سفر لطفليها

نشرت الممثلة زينة صوراً جديدةً ترتدي فيها تيشرت يحمل إسمي توأميها عز الدين وزين الدين، وعلقت على الصورة قائلة عبر حسابها على "إنستجرام" "وحشتوني أووووي ودي أغلى صورة على قلبي وطبعا أنتو أغلى ناس عندي ممكن تشوفوها".

وأضافت: "أحب أطمنكم أنا الحمد لله خلصت كمان جوازات السفر بتاعت الحلوين وبنبوسكم يا أجدع فانز".

وكانت المحكمة قد أيّدت نسب توأمي زينة إلى أحمد عز، بعد صراع إستمر في المحاكم لما يزيد عن العامين، واستخرجت زينة منذ أسبوعين شهادات ميلاد لطفليها.