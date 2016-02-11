رغم الدعوى القضائيّة المقامة ضدّها أنغام تصل إلى الكويت

الكويت – سيدتي نت

بعيداً عن أعين الصحافة، وصلت الفنانة أنغام إلى الكويت لإحياء ثاني حفلات ليالي فبراير مع الفنان محمد عبده يوم غد الجمعة، رغم وجود أمر ضبط وإحضار ضدها لعدم تنفيذها الحكم في الدعوى المرفوعة من والدة طليقها أم فهد لرؤية حفيدها عبد الرحمن.

والدة فهد أكّدت في أكثر من تصريح أنّ بحوزتها حكماً قضائياً بحقّ أنغام يلزمها بتسليم إبنها عبد الرحمن تنفيذاً لحكم الرؤية، وأنها لن تتراجع عن ملاحقة الفنّانة لدى وصولها إلى الكويت.

من جهتها، أكّدت أنغام في تصريح مقتضب أنّها مطمئنّة من موقفها القانوني، وأنّها لن تتأخر عن لقاء جمهورها في الكويت.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر قريبة من الفنانة المصرية لـ"سيدتي نت"، أنّ المحامي الخاص بأنغام موجود في الكويت منذ أيام، ويتابع الوضع القانوني لموكلته مما يؤكد على أن حضورها إلى الكويت قانوني، وأن ما يثار حول إمكانية اعتذارها قبل الحفل بساعات لا أساس له من الصحة.

وعن مدى الإقبال الجماهيري على الحفل المفترض أن يقام في قاعة في أحد الفنادق الكبرى في الكويت، أكّدت المصادر أنّ التذاكر في طريقها إلى النفاذ بعد أن تسابق الجمهور للحصول على مكان في هذه الأمسية، بينما أصبح حفل الفنان عبد الله الرويشد ومواطنته نوال الكويتية والفنان اللبناني وائل جسار كامل العدد.