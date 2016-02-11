هل ينضم سيلفستر ستالون إلى قائمة مقاطعي حفل الأوسكار؟

كشف النجم العالمي Sylvester Stallone أنه فكّر جدياً في الانضمام إلى قائمة النجوم الذين أعلنوا مقاطعهتم لحفل الأوسكار هذا العام، احتجاجاً على عدم تمثيل الأقليات العرقية في الجائزة التي تصدّر ترشحها أصحاب البشرة البيضاء من ممثلين وممثلات للسنة الثانية على التوالي.

Stallone المرشح لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Creed، صرح بهذا الأمر عقب انتهاء حفل الغداء السنوي للمرشحين للأوسكار والذي أقيم الاثنين 8 فبراير/شباط في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث قال إنه أجرى مشاورات مع مخرج فيلم Creed رايان كوغلر حول حضور الحفل المزمع إقامته أواخر الشهر الجاري.

وقال ستالون البالغ من العمر69 عاماً: "إذا كان يرغب بحضوري فسأحضر، وإن لم يرغب في حضوري فلن أفعل"، فرد عليه كوغلر بالقول: "إذهب، وحاول تمثيل الفيلم".

وأضاف ستالون: "أنا مؤمن أن الأمور في طريقها للتغير، إنها مسألة وقت وكل المواهب ستتقدم. إنها فقط مسألة تحتاج تغيير نمط التفكير".

يذكر أن العديد من النجوم أعلنوا مقاطعتهم لمراسم الاحتفال، وعلى رأسهم الأسمر ويل سميث وزوجته جادا بيكيت والمخرج سبياك لي، وهم جميعاً من أصول أفريقية.

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