أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بسبب مرض ابنتها نجمة "نساء حائرات" تخفي خبراً مهماً

Google+ Print

الخميس 11-02-2016 20:11

نشرت الصحافة التركية خبر حمل النجمة التركية جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف في مسلسل "نساء حائرات" بشهرين من زوجها الثاني الممثل الكوميدي بولنت شكرك.
وبعد أن تمّ تداول الخبر على نطاق واسع، خرجت جيداء عن صمتها لتنفي خبر حملها.
وأكدت أنه شائعة لا أساس لها من الصحّة، وأنها عندما تحمل فعلاً ستعلن الخبر بنفسها.
واعترفت أنها مستعدة للأمومة مرة ثانية.
ورغم نفيها، لا يزال المقربون منها يؤكدون حملها الذي ربما تنفيه حالياً خوفاً من الحسد، خاصةَ وأنها أم لطفلة واحدة تدعى( ميليسا ) من زواج سابق، كان حملها فيها صعباً جداً، إذ عانت ابنتها من وعكة صحية خطيرة في عامها الأول.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي