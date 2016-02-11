بسبب مرض ابنتها نجمة "نساء حائرات" تخفي خبراً مهماً

نشرت الصحافة التركية خبر حمل النجمة التركية جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف في مسلسل "نساء حائرات" بشهرين من زوجها الثاني الممثل الكوميدي بولنت شكرك.

وبعد أن تمّ تداول الخبر على نطاق واسع، خرجت جيداء عن صمتها لتنفي خبر حملها.

وأكدت أنه شائعة لا أساس لها من الصحّة، وأنها عندما تحمل فعلاً ستعلن الخبر بنفسها.

واعترفت أنها مستعدة للأمومة مرة ثانية.

ورغم نفيها، لا يزال المقربون منها يؤكدون حملها الذي ربما تنفيه حالياً خوفاً من الحسد، خاصةَ وأنها أم لطفلة واحدة تدعى( ميليسا ) من زواج سابق، كان حملها فيها صعباً جداً، إذ عانت ابنتها من وعكة صحية خطيرة في عامها الأول.

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