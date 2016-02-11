أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| محافظ سوهاج يفتتح الموقف الجديد أسفل الكوبري العلوي

Google+ Print
صور| محافظ سوهاج يفتتح الموقف الجديد أسفل الكوبري العلوي صور| محافظ سوهاج يفتتح الموقف الجديد أسفل الكوبري العلوي

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، الموقف الجديد أسفل كوبري سوهاج العلوي”الثلاث كباري”، بالمدخل البحري على طريق “أسيوط – سوهاج”، وسط فرحة عارمة من السائقين والمواطنين من الركاب.

وأوضح المحافظ، أن موقع موقف أسيوط والقاهرة الجديد كان عبارة عن مقلب للقمامة ومخلفات البناء وتم تكليف الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتجهيز الموقع لإستغلاله كموقف للسيارات يخدم أهالي سوهاج المتجهين إلي محافظتي أسيوط والقاهرة، خاصة وأن موقعه على الطريق الرئيسي “الاسكندرية – أسوان”، مما يوفر الوقت والجهد علي السائقين والمواطنين من الركاب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا