صور| محافظ سوهاج يفتتح الموقف الجديد أسفل الكوبري العلوي

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، الموقف الجديد أسفل كوبري سوهاج العلوي”الثلاث كباري”، بالمدخل البحري على طريق “أسيوط – سوهاج”، وسط فرحة عارمة من السائقين والمواطنين من الركاب.

وأوضح المحافظ، أن موقع موقف أسيوط والقاهرة الجديد كان عبارة عن مقلب للقمامة ومخلفات البناء وتم تكليف الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتجهيز الموقع لإستغلاله كموقف للسيارات يخدم أهالي سوهاج المتجهين إلي محافظتي أسيوط والقاهرة، خاصة وأن موقعه على الطريق الرئيسي “الاسكندرية – أسوان”، مما يوفر الوقت والجهد علي السائقين والمواطنين من الركاب .