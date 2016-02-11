حاكم الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الخميس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

بدأت مجريات الافتتاح بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

> كما كان في استقبال سموه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع أمين عام المجلس الاعلى للاتحاد، وسعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية لإمارة الشارقة وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية وممثلي وسائل الاعلام.

> ثم أدى أعضاء المجلس الاستشاري البالغ عددهم 44 عضوا القسم أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ثم بدأت الجلسة الاولى التي ترأسها أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور خليفة عبيد بن دلموج، وتم خلالها انتخاب خولة عبدالرحمن الملا رئيساً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتزكية ثم انتخب حمد سالم علي اجتبي نائباً للرئيس بعد حصوله على 23 صوت مقابل 21 صوت لعبدالله ابراهيم دعيفس في الجولة الثانية من انتخاب نائب رئيس المجلس الاستشاري، وكانت الجولة الأولى قد نتج عنها حصول حمد سالم اجتبي على 16 صوت وعبدالله ابراهيم دعيفس 15 صوت وعبدالله صالح النقبي 8 أصوات والدكتور خليفة عبيد بن دلموج 5 أصوات مما توجب اقامة جولة ثانية بين أعلى اثنين في الأصوات بحكم ما ينص عليه قانون المجلس بأن يحصل نائب رئيس المجلس ما لا يقل عن 22 صوت في عملية انتخابه.

> بعد ذلك توجه صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور إلى قاعة المجلس الاستشاري للبدء بالانعقاد حيث بدأت مراسم الانعقاد الذي قدمه الاستاذ محمد خلف مدير اذاعة وتلفزيون الشارقة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة متمنياً للمجلس التوفيق والسداد في فترة انعقاده بما يخدم مصلحة الوطن والإمارة وتحقيق الرفاهية للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وألقت سعادة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري كلمة قالت فيها // يتشرف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يعبر عن اعتزازه بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة ومن في معيته افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس ليشهد سموه مواصلة هذه الخطى التي باركها بإنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من عام 1999م، إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يهنئكم بتواصل المسيرة تحت هذه القبة البرلمانية وفي أروقة هذا الصرح الكبير الذي يُعدُّ منبراً حراً للشورى في إمارة الشارقة .. وأن يبارك لسموكم رؤيتكم ونهجكم في تعزيز دور أبناء الإمارة ومشاركتهم في عملية البناء والتنمية، و صنع القرار و مناقشة شؤون المجتمع وعون حكومة الإمارة في تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح لعضوية المجلس الاستشاري الذي منحتموه لجميع مواطني الإمارة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية دون تمييز أو استثناء لنشهد انعقاد الفصل التشريعي التاسع بكوكبة من الأعضاء المنتخبين في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى إمارة الشارقة، وعلى المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة ليكون المجلس وفق تلك القاعدة شريكا حقيقيا لحكومة الإمارة في عملية صنع القرار وإصدار التشريعات المنظمة لشؤون المجتمع ويأتي هذا المشهد امتدادا لنجاح التجربة الوطنية على مستوى المجلس الوطني الاتحادي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وذلك بانتخاب نصف أعضائه ضمن سياسة التمكين التي أطلقها سموه لشعب الامارات لنهنئ جميع الأعضاء على الثقة الغالية التي أولانا إياها سموكم، ووضعها فينا شعبنا العزيز لتمثيله تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وحول اختيارها رئيساً للمجلس الاستشاري قالت خولة الملا "أود في هذا المقام أن أعرب عن خالص شكري لجميع أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على الثقة الغالية بانتخابي لرئاسة المجلس، ويشرفني أن أكون أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة المجلس الاستشاري منذ إنشائه والتي تعد شهادة على عظيم ما يكنه المجتمع وفق توجيهاتكم الكريمة لتمكين جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة لإبراز دورها الرائد في خدمة الوطن والإمارة وقيادة هذا البرلمان لإمارة الشارقة ليضاف إلى السبق الذي شهدته الدولة في انتخاب الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن الفصل التشريعي السادس عشر، كما نشيد برؤية سموكم في حرصكم على أن تظل المرأة ممثلة بسبعة مقاعد في هذا المجلس ليكون لنا الشرف كبنات الشارقة أن نشارك في صنع القرار وفي تحمل المسؤولية الوطنية التي تزيدنا إصرارا على النجاح والرقي، كما يسرني أن أهدي فوزنا بهذا الإنجاز الذي سيسطر بمداد من نور في صفحات إمارة الشارقة المشرقة بهذا التمكين للمرأة إلى معلمتنا ورائدة المرأة في الإمارة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة على مبادراتها وعطائها الدائم في شتى المجالات والي تعزز من كل عمل يمكن المرأة من النجاح والعمل والكفاح والعطاء.

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