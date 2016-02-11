شرطة دبي تطلق مؤشر السعادة عن خدماتها

تماشياً مع أطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، أطلق اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي من خلال موقعها الالكتروني وتطبيقها الذكي وساعتها الذكية، الذي يهدف إلى رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم عن الخدمات المقدمة وذلك بشكل يومي، بهدف تطوير الخدمات وتحسين سعادة الجمهور بالخدمات المقدمة.

وأوضح اللواء المزينة أن المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته، ورصد تلك الانطباعات وتحولها إلى رسوم بيانية تظهر للمسؤولين مما يساعد على وضع الحلول المناسبة إذا كان ثمة مشكلة وتطوير الخدمات باستمرار حيث أن كل مسؤول يستطيع أن يرى انعكاسات سعادة المتعاملين بصورة مباشرة.

وقال اللواء المزينة إن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يؤكد " إن انتظار تقارير نسبة سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية بشكل سنوي أو فصلي لا يلبي الطموحات، لأن العالم اليوم يتغير بسرعة، وتوقعات الناس أيضاً تتغير بسرعة ولابد من رصد ذلك بشكل يومي" مضيفاً أن شرطة دبي عملت على تنفيذ مشاريع إلكترونية وذكية جديدة، تعمل على اسعاد المتعاملين والتقرب الى احتياجاتهم وتلبية رغباتهم عن الخدمات لكافة فئات المجتمع، لتستشرف تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف أن سموه أكد على "أهمية تسخير كافة الإمكانات الممكنة لتلبية احتياجات المجتمع وتكريس الجهود لإسعاد أفراده، لكون الإنسان السعيد هو الأقدر على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية في ترسيخ مقومات وأسباب هذه السعادة ومضاعفة العمل من أجل الحفاظ على ركائز التقدّم وتنميتها في صورة انجازات تضمن لنا استدامة الريادة وتؤهلنا للانتقال إلى مراحل جديدة من الرفعة والازدهار." وان (مؤشر السعادة) يأتي من الإيمان الراسخ لدى القيادة العامة لشرطة دبي، بأن سعادة المتعامل ورضاه عن الخدمات ينعكس بشكل مباشر على تطوير الخدمات في شرطة دبي، وتبين مستويات السعادة بشكل تفاعلي على مواقع تقديم الخدمات ومدى رضا المتعاملين.

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