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ميسي يعود لتدريبات برشلونة بعد يومين من جراحة الكلى

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ميسي يعود لتدريبات برشلونة بعد يومين من جراحة الكلى ميسي يعود لتدريبات برشلونة بعد يومين من جراحة الكلى

(إفي): عاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الخميس لتدريبات فريقه برشلونة، بعد أن خضع أول أمس الثلاثاء لجراحة لتفتيت حصوات الكلى.

وشارك ميسي في مران البرسا، بقيادة المدرب لويس إنريكي، مع باقي زملاءه في جلسة تعاف للاعبين الذين شاركوا أمس في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام فالنسيا.

وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، بينما كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الكتالوني بسباعية بيضاء.

ويستعد برشلونة لمواجهة سلتا فيجو يوم الأحد المقبل في الجولة الـ24 من الليجا التي يتصدرها البرسا بـ54 نقطة.

وسيحصل لاعبو البرسا على قسط من الراحة غدا بينما سيستأنفون تدريباتهم السبت بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين.

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