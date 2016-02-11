القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل عامل قطع كابل كهرباء منزلهم فى الصف

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل عامل بالصف، لتسببه فى قطع كابل كهرباء خاص بمنزلهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بمقتل "جمعة.م" نتيجة الاعتداء عليه بالضرب بمنطقة الصف.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الجريمة 3 أشخاص تشاجروا مع المجنى عليه لتسببه فى قطع كابل كهرباء منزلهم أثناء توصيله "سلك" ماكينة الخرسانة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

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