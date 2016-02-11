أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل عامل قطع كابل كهرباء منزلهم فى الصف

Google+ Print
القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل عامل قطع كابل كهرباء منزلهم فى الصف القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل عامل قطع كابل كهرباء منزلهم فى الصف
تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل عامل بالصف، لتسببه فى قطع كابل كهرباء خاص بمنزلهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بمقتل "جمعة.م" نتيجة الاعتداء عليه بالضرب بمنطقة الصف.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الجريمة 3 أشخاص تشاجروا مع المجنى عليه لتسببه فى قطع كابل كهرباء منزلهم أثناء توصيله "سلك" ماكينة الخرسانة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365