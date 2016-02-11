محافظ الاسكندرية يأمر بغلق الأماكن المخالفة بمنتجع أكاسيا السياحى

أمر محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بإغلاق الأماكن المخالفة بمنتجع أكاسيا السياحى بالحديقة الدولية لمدة شهر، وتغريم القائمين عليها 100ألف جنيه وتحويلهم للنيابة العامة، بعد ضبط أكثر من 6 أطنان من الدواجن وأجزائها ولحوم متنوعة ومصنعة فاسدة ومنتهية الصالحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ أصدر تعليمات مشددة للأجهزة المعنية بالمرور الدورى على الأنشطة التجارية، خاصة المطاعم بالحديقة وكذلك الأسواق والمطاعم والمحال التى تتعامل فى المواد الغذائية بمختلف أنحاء المدينة، للتأكد من صلاحية السلع المختلفة من عدمه حماية لصحة المواطنين وردع المخالفين.

وكان محافظ الاسكندرية أصدر توجيهات بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة المتابعة بالمحافظة ومديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية والبيئة ومباحث التموين، تحت إشراف الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ لتكثيف حملات وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمولات التجارية والمطاعم لضبط المخالفات التى تضر بصحة المواطنين لغلق الأماكن المخالفة وتغريم أصحابها وتحرير لهم محاضر وتحويلهم للنيابة العامة.

وضبطت اللجنة خلال مرورها على بعض المنشآت ومحال الحديقة الدولية المخالفات بمكانين بمنتجع أكاسيا داخل ثلاجتين تم تشميعهما، وتشكيل لجنة من المحافظة ومديرية التموين لإعدام الأغذية الفاسدة على نفقة المُخالف.