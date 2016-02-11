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جامعة قناة السويس تكرم الوفد السعودى المشارك بمؤتمر أبحاث الصيدلة بشرم الشيخ

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جامعة قناة السويس تكرم الوفد السعودى المشارك بمؤتمر أبحاث الصيدلة بشرم الشيخ جامعة قناة السويس تكرم الوفد السعودى المشارك بمؤتمر أبحاث الصيدلة بشرم الشيخ
قدمت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى الاكلينيكى بكلية الطب ورئيس مؤتمر أبحاث الصيدلة المقام فى مدينة شرم الشيخ، درع المؤتمر وشهادة تقدير للوفد السعودى المشارك فى فعاليات وجلسات المؤتمر، تكريمًا لتميزه فى الأبحاث الصيدلية التى قدموها خلال أيام المؤتمر.

وأشارت رئيسة المؤتمر، إلى أن فعاليات المؤتمر تستمر حتى ظهر غدٍ الجمعة، وأن المؤتمر يُقام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف كل من الدكتور إبراهيم فارس عميد الطب البيطرى، والدكتور أمجد مطر عميد الطب البشرى، والدكتور ياسر مصطفى عميد الصيدلة، والدكتورة منى توفيق، وسكرتير المؤتمر الدكتور هالة محمد فتحى، ومقرر المؤتمر الدكتورة سماح محمد العايدى.

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