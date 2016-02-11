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بالصور.. وزيرة التعاون تتفقد المشروعات الصغيرة بالأقصر

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بالصور.. وزيرة التعاون تتفقد المشروعات الصغيرة بالأقصر بالصور.. وزيرة التعاون تتفقد المشروعات الصغيرة بالأقصر
تفقدت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، اليوم الخميس، بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من صندوق التنمية، يرافقها محافظ الأقصر ووفد البنك التنمية الإفريقى.

وقامت الوزيرة خلال جولتها بزيارة مشروعات الخياطة والتطريز للسيدات بشارع السوق وسط المدينة، حيث التقت السيدات للتعرف على تسهيلات القروض التى قدمت لهم والمعوقات.

كما تفقدت مشروعات الجمعيات الخيرية التى وفر لها البنك منحا تصرف على المحتاجين والأسر الفقيرة فى صورة قروض صغيرة ومتوسطة، لتشغيل مشاريع تساعدهم فى ظروفهم المعيشية، مشيرة إلى أن 510 أشخاص من أبناء المحافظة استفادوا من إحدى المنح التى وفرها لهم الصندوق، بإجمالى مبلغ مليون جنيه، مما ساهم فى خلق فرص عمل لهم على أرض الواقع.

وزيرة التعاون خلال جولتها بالأقصر (1)

وزيرة التعاون خلال جولتها بالأقصر (2)

وزيرة التعاون خلال جولتها بالأقصر (3)

وزيرة التعاون خلال جولتها بالأقصر (4)

وزيرة التعاون خلال جولتها بالأقصر (5)
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