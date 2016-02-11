رب أسرة بالدقهلية يتناول "سم" محاولا الانتحار لمروره بضائقة مالية

حاول رب أسرة التخلص من حياته فلجأ لتناول سم لمروره بضائقة مالية، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول "أحمد.م.ب" مقيم بدائرة قسم ثانى المنصورة، إلى مستشفى المنصورة الدولى مصاب بفقدان الوعى.

وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية له، وبسؤاله أكد أنه تناول مادة غير معلومة، وفقد الوعى بعدها، وبسؤال ابنته "أية 8 سنوات" أكدت أن والدها يمر بضائقة مالية وحاول الانتحار للتخلص من حياته، وتناول مادة سامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.