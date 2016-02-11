أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رب أسرة بالدقهلية يتناول "سم" محاولا الانتحار لمروره بضائقة مالية

Google+ Print
رب أسرة بالدقهلية يتناول "سم" محاولا الانتحار لمروره بضائقة مالية رب أسرة بالدقهلية يتناول "سم" محاولا الانتحار لمروره بضائقة مالية
حاول رب أسرة التخلص من حياته فلجأ لتناول سم لمروره بضائقة مالية، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول "أحمد.م.ب" مقيم بدائرة قسم ثانى المنصورة، إلى مستشفى المنصورة الدولى مصاب بفقدان الوعى.

وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية له، وبسؤاله أكد أنه تناول مادة غير معلومة، وفقد الوعى بعدها، وبسؤال ابنته "أية 8 سنوات" أكدت أن والدها يمر بضائقة مالية وحاول الانتحار للتخلص من حياته، وتناول مادة سامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365