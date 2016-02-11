محافظ الإسكندرية: مصر لن تقوى إلا بشبابها

قال محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية، إن الفترة الماضية من تاريخ مصر كانت فترة "عصيبة ومهمة"، لذا يجب الإدراك بأن مصر لن تقوى إلا بشبابها، فهم أملها الأكبر ومستقبلها.

وأضاف عبد الظاهر فى بيان للمحافظة خلال حضوره معسكر نادى طلاب جامعة الاسكندرية اليوم، أن الشباب يجب أن يفتخروا بمصريتهم وبرئيسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يبذل جهدا كبيرا من أجل الارتقاء بالدولة.

وذكر عبد الظاهر، أن القوانين والميزانيات والسلوكيات هي ثلاث دعامات أساسية تقوم عليها اى دولة، وأن تغيير النظام لن يكون بتغيير أفراد فحسب بل من خلال وضع تشريعات جيدة تضع مصر على الخريطة العالمية في الوضع الذي تستحقه، كما يجب علينا جميعا الحرص على سمعة مصر والإسكندرية والا نسيئ اليها قولا أو فعلا "فمن يحب إسكندرية بصدق لا يسئ لها".

وأكد المحافظ، أنه خلال العامين القادمين سيكون هناك مشروعات كبيرة لجذب السياح، من خلال عمل أنشطة ترفيهية وسياحية ببحيرة النزهة والمنطقة خلف كارفور، وذلك من خلال إعادة الرياضات المائية التي أصبحت لم تمارس بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لها كالتجديف والصيد واليخوت، ولكن هذا لن يتم إلا بتعاون الشعب السكندري مع الحكومة فليس هنا حكومة ناجحة بدون الشعب.