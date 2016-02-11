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وزير الثقافة يوجه بسرعة تشغيل سينما هيبس وموط بالوادي الجديد

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وزير الثقافة يوجه بسرعة تشغيل سينما هيبس وموط بالوادي الجديد وزير الثقافة يوجه بسرعة تشغيل سينما هيبس وموط بالوادي الجديد
التقي صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد مع حلمي النمنم وزير الثقافة بمكتب الأخير وذلك بحضور الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وذلك لبحث تشغيل وافتتاح سينما الخارجة وموط .

حيث وجه الوزير بسرعه تكليف الشركات المسند اليها اعمال تطوير سينما هيبس بالخارجة وسينما موط وسرعه البدء في التنفيذ ، كما وجه نقيب المهن التمثيلية بعمل فيلم ثقافي درامي علي غرار فيلم غرام في الكرنك الذي تم تصويره بالاقصر علي ان يتم تصويره بالمناطق الاثرية والسياحية لبتي تتميز بها بالوادي الجديد كدعاية للمحافظة .

ومن جانبه وعد وزير الثقافة بزيارة المحافظة خلال الايام القليلة القادمة فور عودته من الاقصر .
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