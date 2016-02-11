محافظ القليوبية: مستشفى التأمين الصحى الجديد ببنها يدخل الخدمة 30 يونيه

تفقد اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، مستشفى التأمين الصحى ببنها بعد إجراء التطورات الإنشائية بكل أقسام المستشفى وتجهيزها بأحدث المستلزمات والإمكانيات الطبية لتناسب المرضى بكل فئاتهم بعد حرمان دام سنوات توقفت فيها المستشفى وعانى المرضى من نقص الخدمات وعدم وجود مستشفى تأمين صحى لهم.

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق والمياه والتيار الكهربائى والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى فى كل التخصصات، مشيرا إلى أنه سوف يتم الافتتاح فى 30 يونيو من العام الحالى 2016 لتعود المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاج لجميع المرضى بعد توقفها عدة سنوات رحمة بهم من عناء السفر للمستشفيات الأخرى.

وتفقد المحافظ الشوارع المحيطة بالمستشفى وأمر بإزالة كل الإشغالات والمواقف العشوائية المحيطة بجوار مجمع الخدمات الصحية تسهيلا لحركة السير ووصول المرضى إلى المستشفيات.