البورصة المصرية تخسر 9.2 مليار جنيه ومؤشرها يفقد 4.11%

هوت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع متأثرة بهبوط الأسواق العالمية، بعد تراجع أسعار النفط دون مستوى 27 دولارًا للبرميل.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.2 مليار جنيه لينهي تعاملات الاسبوع عند مستوى 385 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 820 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 4.11% ليبلغ مستوى 5813 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 1.01% ليبلغ مستوى 347 نقطة، شملت التراجعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 1.34% من قيمته ليبلغ مستوى 696 نقطة.