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حجز محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث الوراق» إلى 7 أبريل للحكم

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حجز محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث الوراق» إلى 7 أبريل للحكم حجز محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث الوراق» إلى 7 أبريل للحكم

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز محاكمة 20 متهمًا، من بينهم “4 هاربين”، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجاري، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات ” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تظاهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، التلويح بالعنف، استعراض القوة، القتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع “حمادة فتح الله”".

كما نسبت للمتهمين ” إصابة كلًا من: “تامر عبدالغفار، محمود كامل، وحسين سيد حسن”، فضلًا عن تُهم حيازة أسلحة نارية، مفرقعات، وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية، والمنشآت العامة والخاصة.

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