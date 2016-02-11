خبير عالمى لـ"اليوم السابع": يجب فورا بدء مسح شامل لفيرس سى فى مصر

أوصى خبير الكبد العالمى البروفيسور بييرو ألماسيو، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة باليرمو الإيطالية، ببدء برامج مسح شاملة فى أقرب وقت لاكتشاف المصابين بفيروس سى فى مصر ، نظرا لوجود عدد كبير جدا ليسوا على دراية بأنهم مصابون بالمرض، وبالتالى يمثلون خطورة كبيرة على المجتمع لأنهم قد يساهمون فى نقل المرض لآخرين، وبالتالى تزداد معدلات انتشار الفيروس ويرتفع عدد المصابين به دون توقف.

وأكد ألماسيو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر المنتدى الدولى للكبد، المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن إجراء برامج المسح الشاملة هام للغاية وسيساهم فى الحد من انتشار المرض، ويجب أن تكون الأولوية الأولى لوزارة الصحة، خاصة ً أن مصر من أكبر دول العالم امتلاكا لمعدلات انتشار المرض، على حد قوله.

وأكد خبير الكبد العالمى بأنه لا ينصح بعلاج فيرس سى باستخدام عقار سوفوسبوفير "سوفالدى" فقط، نظرا لأنه تم طرح الكثير من الأدوية التى تتمتع بكفاءة أكبر منه، مثل الهارفونى، وحال الرغبة فى استخدام السوفالدى، يجب أن يكون ذلك بجانب أدوية أخرى، لأن السوفالدى يمتلك أقل معدلات شفاء بين المرضى مقارنة بالأدوية الجديدة التى تم طرحها مؤخراً.