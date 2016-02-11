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اليوم.. مناقشة 28 بحثا للتعرف على أحدث جراحات الكبد والبنكرياس

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اليوم.. مناقشة 28 بحثا للتعرف على أحدث جراحات الكبد والبنكرياس اليوم.. مناقشة 28 بحثا للتعرف على أحدث جراحات الكبد والبنكرياس
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الطبى الأول لجمعية الشرق أوسطية وشمال أفريقيا التابعة للجمعية العالمية لجراحات الكبد والبنكرياس برئاسة الدكتور محمود المتينى أستاذ جراحة وزراعة الكبد وعميد كلية طب عين شمس بعنوان أحدث جراحات الكبد والبنكرياس والجهاز المرارى.

يناقش المؤتمر 28 بحثا لأساتذة من دول عددية منها فرنسا وجنوب أفريقيا عن أحدث ما وصلت إليه جراحات الكبد والبنكرياس والجهاز المرارى.

وقال الدكتور محمود المتينى إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة وتبادل أحدث ما وصلت إليه جراحات وأمراض الكبد والبنكرياس والجهاز المرارى ولإفادة المريض بالجديد حول مرضه، ويعقد تحت رعاية جمعية الشرق أوسطية وشمال أفريقيا التابعة للجمعية العالمية لجراحات الكبد والبنكرياس.

وأضاف: يبحث المؤتمر الجديد فى جراحات الكبد ويستمر يومين ويشمل 4 محاضرات و3 موائد مستديرة وورشتى عمل.
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