الهاتف الصينى «جيوني إس 6» يتحدى «آي فون 6 إس»

طرحت شركة جيوني الصينية أحدث الهواتف الذكية وأقواها على الإطلاق، حيث أطلقت “جيوني إس 6″ الذي يملك مواصفات أقوى بكثير من هواتف كبرى الشركات، بما فيها “آي فون 6 إس”.

وذكر موقع “فون أرينا” الإلكتروني أن الهاتف الجديد يتميز بهيكله المعدني، وشاشته التي يبلغ حجمها 5.5 بوصة، إضافة إلى معالج ثماني النواة بسرعة تردد 1.3 غيغاهيرتز، ومعمارية 64 بت.

وجرى تزويد “جيوني إس 6″ بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت، يمكن رفعها بواسطة بطاقة خارجية للذاكرة إلى حدّ 128 غيغابايت.

ويملك الهاتف الصيني الجديد كاميرا خلفية دقتها 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية سعة 3150 مللي أمبير، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد لولي بوب، أما سعره فلا يتجاوز 300 دولار.